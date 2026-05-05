Basket l' infortunio di Momo Fam | stagione finita ma il College Novara lo conferma per il 2027

Durante una partita contro Biella Next, Mohamed “Momo” Fam ha subito un infortunio al ginocchio che ha portato alla fine anticipata della sua stagione. Gli esami strumentali svolti successivamente hanno riscontrato una lesione di secondo grado. Nonostante l’infortunio, il Basket College Novara ha confermato la presenza di Fam nel roster fino al 2027.

La stagione di Mohamed “Momo” Fam si conclude anticipatamente a causa di un infortunio al ginocchio. Il Basket College Novara ha comunicato che gli esami strumentali, effettuati dopo il trauma subito durante la partita contro Biella Next al PalaBiella, hanno evidenziato una lesione di secondo.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Infortunio Papu Gómez, operazione alla caviglia eseguita con successo: il Padova conferma! Stagione finita per l’ex Atalanta Leggi anche: Infortunio Ferguson, operazione alla caviglia e stagione finita! La conferma social dell’attaccante Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Basket College Novara, al PalaBiella resta il rimpianto: primo quarto da applausi, poi l’infortunio di Fam cambia la gara; Basket College, l'impresa è servita: Novara torna ai playoff di serie C dopo 12 anni; Basket College Novara ai playoff del Campionato di Serie C; Basket College Novara, una stagione in 40 minuti: al PalaSartorio arriva Chieri per lo scontro decisivo. Basket, l'infortunio di Momo Fam: stagione finita, ma il College Novara lo conferma per il 2027La lesione al legamento collaterale per l'atleta e la decisione di proseguire insieme il percorso di crescita nonostante lo stop forzato ... novaratoday.it L'A.s.d Momo Calcio si stringe al dolore della Famiglia del nostro Christian Mostoni per la prematura scomparsa della Mamma! - facebook.com facebook