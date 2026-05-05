L’Under 15 di Forlì ha conquistato tre vittorie consecutive contro le squadre di Latina, Sassari e Tortona durante il concentramento interzona di Imola, assicurandosi così la qualificazione alle finali nazionali. La squadra ha dominato gli incontri, ottenendo il pass per le finali tricolori senza incontrare particolari difficoltà. L’evento si è svolto in un clima di grande entusiasmo e competizione tra le formazioni giovanili.

Tris di successi e pass staccato per le finali nazionali. Il cammino della formazione Under 15 Eccellenza dell’ Unieuro al concentramento interzona di Imola è stato a dir poco travolgente. I ragazzi di coach Pelliconi, inseriti nel girone con Latina, Tortona e Sassari, hanno vinto largamente tutte e tre le partite, hanno chiuso al primo posto e si sono qualificati alle finali nazionali che si disputeranno a Udine la prossima settimana, da domenica 10 maggio a sabato 16, per contendersi quello ‘scudettino’ che per ben tre volte nelle ultime quattro edizioni ha arricchito la bacheca dell’Olimpia Milano. Il 1° maggio nella gara d’esordio Forlì...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - BASKET GIOVANILE. L’Under 15 di Forlì domina Latina, Sassari e Tortona: qualificata alle finali tricolori

Notizie correlate

Basket giovanile: il concentramento organizzato alla Giovannina dalla Benedetto ’64 è stato un successo. Borgomanero e Desio alle finali under 15Il concentramento Interzona U15 di Cento, organizzato alla palestra Giovannina, si è chiuso lasciando dietro di sé la sensazione di aver assistito a...

Basket: in Serie A Varese batte Sassari sul filo di lana, a Trieste il derby con Udine. Vince anche TortonaGiornata di grandi distacchi, per buona misura, e di grande lotta, in un caso, per quel che riguarda il 26° turno della Serie A 2025-2026.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: BASKET GIOVANILE. L’Under 15 di Forlì domina Latina, Sassari e Tortona: qualificata alle finali tricolori; Le Under 19 e 15 della Pallacanestro Forlì a caccia delle finali nazionali; Finale Nazionale Kellogg's U17 F: agli spareggi passano Firenze, Frascati, Trieste e Venezia; Basket, giovanile. L’Accademia Basket Altomilanese vince il titolo regionale Under 13 Gold.

Basket Giovanile. Gli Under 15 Eccellenza Virtus Siena battono Valdelsa. Ora sono campioni regionali e tra i migliori 16 team italianiGrande risultato per la formazione U15 Eccellenza Stosa Virtus e nata dalla collaborazione tra Virtus e Mens Sana. I ... lanazione.it

BASKET GIOVANILE. L’Under 15 di Forlì domina Latina, Sassari e Tortona: qualificata alle finali tricoloriTris di successi e pass staccato per le finali nazionali. Il cammino della formazione Under 15 Eccellenza dell’Unieuro al ... sport.quotidiano.net

I risultati delle giovanili Under 13 terza nel torneo in memoria di Luca Mattiussi udinese.it/Apps/WebObject… x.com

Il ds biancoverde ha assistito alla sfida tra la Casertana e l'Atalanta under 23 - facebook.com facebook