basket femminile svanisce il sogno della serie b gara 2 amara per il basket porcari

Il Basket Porcari femminile non riesce ad accedere alla Serie B dopo le due sconfitte nelle semifinali playoff contro la Virtus di Siena. Dopo aver perso la prima partita in trasferta, le gialloblu sono state sconfitte anche in casa nella gara due, segnando la conclusione del percorso in questa fase della competizione.

Cala la mannaia sul sogno serie B per il Basket femminile Porcari. Dopo aver perso gara uno a Siena, le gialloblu cadono anche in casa in gara due contro la Virtus della città del Palio nelle semifinali playoff. Una stagione comunque positiva, con alti e bassi, ma con il terzo posto al termine della regular season. La gara con la Virtus, persa 49-63, chiude la stagione. Siena parte con grande intensità e il parziale del primo quarto (9-24) indirizza pesantemente la gara, spezzando sul nascere le ambizioni di rimonta delle padrone di casa. Porcari prova a non mollare: nel secondo quarto risponde colpo su colpo (18-16) e nel terzo riduce ulteriormente lo svantaggio (12-11).🔗 Leggi su Lanazione.it

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