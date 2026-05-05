Sono in corso approfondimenti su una vicenda in cui alcune persone sono state avvelenate con ricina. Tra gli elementi sotto analisi ci sono i dispositivi elettronici trovati nell'abitazione, tra cui i router sequestrati con altro materiale informatico. L’indagine mira a verificare eventuali collegamenti tra le sostanze trovate e gli strumenti tecnologici presenti nell’ambiente. Al momento, non sono state rese note altre informazioni sulle indagini in corso.

Confermato il decesso per avvelenamento da ricina e in attesa delle conclusioni dell'autopsia, le indagini sulla morte delle due donne di Pietracalla, Antonella di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita, ora si concentrano sui dati tecnologici e informatici da cui potrebbero arrivare informazioni importanti per capire, ad esempio, chi è entrato e uscito dalla palazzina in cui si presume possa essere avvenuto l'avvelenamento., Su disposizione della procura di Larino la scientifica, che nelle scorse ore ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'abitazione della famiglia Di Vita ha prelevato cinque telefoni, un tablet, un computer e due router.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avvelenate dalla ricina, sotto esame anche la rete wi-fi dell'abitazione

Notizie correlate

Avvelenate con la ricina, spunta un supertestimone: sotto esame l’amico di famigliaC’è una figura che, nelle ore più confuse e drammatiche di una vicenda ancora tutta da chiarire, si muove tra casa e ospedale, tra telefonate,...

Leggi anche: Gli omicidi con la ricina e la traccia del Wi-Fi che potrebbe aver lasciato l’assassino

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Campobasso, le nuove rivelazioni sul giallo della ricina e l'ipotesi di un avvelenamento in due tempi: le vittime furono curate con due flebo in casa da un amico; Avvelenate con la ricina, il telefono di Alice sotto esame due ore. E spuntano le flebo alle vittime; Avvelenate con ricina a Campobasso, lunedì indagini su pc e telefoni delle vittime; Mamma e figlia morte in Molise, analisi su tablet, pc e ogni dispositivo elettronico delle vittime.

Avvelenate con ricina a Campobasso, lunedì indagini su pc e telefoni delle vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo Avvelenate con ricina a Campobasso, lunedì indagini su pc e telefoni delle vittime ... tg24.sky.it

Morte avvelenate dalla ricina, si cerca nei pc e tablet delle vittimePer la prima volta gli esperti della Scientifica provenienti da Roma faranno il loro ingresso nella casa che custodisce il mistero della ricina. Lunedì mattina alle 10, a Pietracatella, gli esperti de ... avvenire.it

Ore14 Rai2. . Giallo di Campobasso. Questa mattina un nuovo sopralluogo nella casa della mamma e figlia avvelenate da ricina. La Polizia scientifica ha sequestrato cinque telefonini e un computer. Il commento di Milo Infante - facebook.com facebook

Il caso di mamma e figlia morte in Molise avvelenate dalla ricina. Nuovo sopralluogo della scientifica nell'abitazione di famiglia. Acquisiti cellulari, tablet e un pc usato dalle due vittime. x.com