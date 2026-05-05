Aurora Ramazzotti ha lasciato temporaneamente il suo bambino e il futuro marito per partire verso il Marocco, dove sta vivendo uno dei momenti più attesi prima del matrimonio. Con uno zaino in spalla e un biglietto aereo in mano, si è diretta verso una destinazione a sorpresa, partecipando a un addio al nubilato. La sua partenza è stata condivisa sui social, mostrando il borsone con alcuni regali e oggetti destinati alla celebrazione.

Zaino in spalla, biglietto aereo in mano e destinazione a sorpresa. Aurora Ramazzotti ha detto addio temporaneamente al piccolo Cesare e al futuro marito Goffredo Cerza per volare verso una delle esperienze più attese prima del grande giorno: l’addio al nubilato. E se pensavate a una classica festa in discoteca o a un weekend in una spa italiana, preparatevi a ricredervi. Le amiche del cuore della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno organizzato qualcosa di decisamente più esotico e memorabile. La meta scelta per celebrare gli ultimi giorni da fidanzata di Aurora è Marrakech, nel cuore pulsante del Marocco. Un viaggio che profuma di spezie, colori vibranti e tradizioni millenarie, perfetto per staccare dalla quotidianità milanese e immergersi in un’atmosfera completamente diversa.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Aurora Ramazzotti vola in Marocco: cosa c’è nel borsone regalo dell’addio al nubilato

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