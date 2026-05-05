atletico che bello essere nei playoff

Il pareggio ottenuto contro il Teramo allo stadio Del Duca ha portato un sorriso tra i tifosi dell'Atletico Ascoli. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di mantenere posizioni favorevoli in classifica, mentre i sostenitori hanno mostrato soddisfazione per il punto conquistato. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nei playoff.

Il pareggio allo stadio Del Duca contro il Teramo, è stato accolto con il sorriso in casa Atletico Ascoli. I bianconeri, già sicuri del quarto posto che consentirà di disputare per la prima volta i playoff, aspettavano soltanto il risultato dell’Ancona contro il Notaresco per conoscere l’avversaria della semifinale spareggio del Girone F di Serie D e altrettanto attendevano i biancorossi abruzzesi chiamati ad un ipotetico sorpasso qualora l’Ancona avesse perso in casa. E così l’ultima gara della stagione regolare è stata più giocata con le orecchie alle radioline che sul campo e alla fine sarà Teramo-Ascoli la sfida di domenica prossima allo stadio Bonolis la prima gara degli spareggi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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