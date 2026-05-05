Aperyshow a Treviso | record storico con 150mila persone in Dogana

A Treviso, l’Aperyshow ha attirato un pubblico di circa 150.000 persone, stabilendo un record storico per l’evento. La manifestazione è stata organizzata da oltre mille volontari, che si sono occupati della gestione delle folle e della sicurezza. Nel frattempo, alcuni residenti di San Giuseppe hanno avanzato richieste ufficiali per spostare il festival in altre zone della città, sollevando discussioni sulla presenza e l’impatto dell’evento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto 1.055 volontari a gestire 150mila persone?. Perché i residenti di San Giuseppe chiedono di spostare il festival?. Chi ha permesso il passaggio da 300 a 150mila spettatori?. Dove si terrà la prossima edizione dopo il successo in Dogana?.? In Breve 1.055 volontari hanno gestito l'evento tra il 24 aprile e il 3 maggio 2026.. Oltre 20 milioni di interazioni social registrate con 40mila tag e hashtag.. Residenti del quartiere San Giuseppe chiedono spostamento tramite raccolta firme.. Comune conferma Aperyshow 2027 dal 23 aprile al 2 maggio.. Oltre 150 mila persone hanno invaso l’ex Dogana di Treviso tra il 24 aprile e il 3 maggio 2026, segnando un record storico per l’edizione di Aperyshow che ha coinvolto 312 artisti in due settimane intense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aperyshow a Treviso: record storico con 150mila persone in Dogana Notizie correlate Dalla Regione 150mila euro in provincia per gli spostamenti casa-lavoro delle persone con disabilitàGarantire il diritto al lavoro significa anche rendere possibile raggiungere le sedi e i luoghi dove questo si trova ogni giorno. Tempesta di neve a New York, record storico dal 1963: oltre 40 milioni di persone in allerta(Adnkronos) – New York sepolta dalla neve a causa della tempesta invernale che sta colpendo il nordest degli Stati Uniti, una delle peggiori degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aperyshow 2026 da record: oltre 150mila presenze per il Charity Festival di Treviso; Aperyshow, 150mila spettatori per il festival in Dogana: A Treviso anche nel 2027; Aperyshow, secondo weekend al via: quattro giorni di musica e solidarietà con oltre 150 artisti; Aperyshow, 150mila persone in una settimana: il festival stile Tomorrowland ora è diventato grande. Aperyshow, 150mila persone in una settimana: il festival stile Tomorrowland ora è diventato «grande»Treviso, era iniziato nel 2010 come un piccolo happening di beneficenza in un paese in provincia di Padova, nel tempo è cresciuto esponenzialmente ... corrieredelveneto.corriere.it Aperyshow: successo travolgente per il primo weekend del festival solidaleAperyshow a Treviso: oltre 60.000 presenze per il primo weekend del festival charity. Musica, divertimento e solidarietà all'ex Dogana. ilnuovoterraglio.it Aperyshow Charity Event. Bob Sinclar · I Can't Wait. Uno dei nostri obiettivi è quello di creare e donare dei ricordi indelebili, magici e significativi Il nostro DAY 6 ci ha regalato proprio questa emozione! Il countdown per la prossima edizione è ufficialmente p - facebook.com facebook