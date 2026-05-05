Andrea Bocelli a Gemona da oggi disponibili altri 2mila biglietti gratuiti

Sono stati messi a disposizione altri 2.000 biglietti gratuiti per il concerto del maestro, che si terrà giovedì 7 maggio alle 20 nella Caserma Goi-Pantanali di Gemona. La richiesta di biglietti sta crescendo, e molti si stanno affrettando a prenotare l’ingresso per assistere all’evento. Il concerto è molto atteso e si svolge in una location che accoglie un pubblico numeroso.

Scatta la corsa agli ultimi posti per l’atteso concerto del maestro, previsto per giovedì 7 maggio alle ore 20 alla Caserma Goi-Pantanali di Gemona. L’evento rappresenta uno dei momenti più solenni delle commemorazioni per il 50° anniversario del terremoto del Friuli.Prenotazioni aperte a.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Virginia Bocelli: l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea BocelliHa solo tredici anni, ma un percorso artistico già avviato tra musica, televisione e palcoscenici internazionali. Chi è Virginia Bocelli, l’attrice che interpreta Stella in Mare Fuori è la figlia di Andrea BocelliVirginia Bocelli, 13 anni, è la figlia minore di Andrea Bocelli e Veronica Berti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bocelli a Gemona, 2mila nuovi biglietti gratuiti disponibili; Andrea Bocelli a Gemona, da oggi disponibili altri 2mila biglietti gratuiti; 50° del sisma, concerto di Bocelli a Gemona: altri 2mila biglietti gratuiti disponibili; Altri duemila posti gratuiti per concerto di Bocelli a Gemona. Andrea Bocelli a Gemona, altri 2.000 biglietti gratis: come prenotare il concerto e cosa sapereLa riapertura dei posti è stata annunciata lunedì 4 maggio dall'assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi. nordest24.it Andrea Bocelli in concerto a Gemona a 50 anni dal terremoto in FriuliSarà la voce di Andrea Bocelli a rendere omaggio alle vittime del terremoto del Friuli nel cinquantesimo anniversario del sisma, con un concerto in programma a Gemona del Friuli il 7 maggio alle 20 ... ansa.it Da martedì 5 maggio, dalle 12, saranno disponibili su TicketOne ulteriori 2.000 biglietti gratuiti per il concerto del maestro Andrea Bocelli, in programma giovedì 7 maggio alle 20 alla Caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli, nell'ambito delle commemorazi - facebook.com facebook