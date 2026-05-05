Anche uno studente di Carovigno tra i migliori giovani chimici del territorio

Uno studente del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni si trova tra i migliori giovani chimici della regione. La scuola ha ottenuto riconoscimenti a livello regionale per le prestazioni dei suoi studenti nel campo delle scienze. Tra i premiati ci sono anche ragazzi provenienti da Carovigno, che si sono distinti per le loro capacità e impegno. I risultati sottolineano l'attenzione dell'istituto verso l'eccellenza accademica.

SAN VITO DEI NORMANNI -?Il talento e la dedizione degli studenti del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni continuano a raccogliere prestigiosi riconoscimenti a livello regionale. Protagonista di questo nuovo successo è Angelo Pio D’Ippolito, frequentante la classe 5C, che si è.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Anche uno studente sanvitese tra i migliori giovani chimici del territorioSAN VITO DEI NORMANNI -?Il talento e la dedizione degli studenti del Liceo scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni continuano a raccogliere... Frosinone, studente del Severi tra i migliori d’Italia ai Campionati di FilosofiaImportante riconoscimento per il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Frosinone, dove uno studente si è distinto a livello nazionale in una delle...