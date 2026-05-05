Amelia inCanta la seconda edizione | Offrire ai partecipanti occasioni concrete di crescita artistica

Si avvicina la seconda edizione di Amelia inCanta, un concorso musicale promosso dall’associazione Yellow Box Aps. La manifestazione mira a offrire ai giovani artisti, tra cantanti interpreti e cantautori, occasioni di crescita artistica attraverso esibizioni pubbliche di livello e confronti con professionisti del settore. L’evento si propone di valorizzare i talenti emergenti e di creare uno spazio dedicato alla musica e alla creatività giovanile.

Seconda edizione in arrivo per ‘Amelia inCanta’, il concorso canoro nato dall’associazione Yellow Box Aps per valorizzare giovani artisti, cantanti interpreti e cantautori, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto pubblico di qualità e di confrontarsi con professionisti del mondo.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Carnevale di Apricena, trionfo alla seconda uscita: pubblico delle grandi occasioni e successo in crescitaTantissimi i visitatori giunti anche dai comuni vicini per assistere alla sfilata dei carri allegorici, che hanno nuovamente conquistato il pubblico... All'IPE Business School, la seconda edizione del convegno “Capitali per la crescita”Il prossimo 6 maggio, alle ore 16:30, presso l’Aula Magna dell’IPE Business School, si terrà la seconda edizione di “Capitali per la crescita”, il...