Allarme TFA nei pozzi | esposto in Procura per 10 comuni dell’hinterland

Nella regione, dieci comuni dell’hinterland sono stati coinvolti in un’indagine sulla presenza di TFA nei pozzi d’acqua. È stato presentato un esposto alla Procura che riguarda il ritrovamento di questa sostanza nelle falde acquifere di alcune zone. Un’azienda farmaceutica è sospettata di aver contribuito alla contaminazione, anche se i dettagli specifici sulle responsabilità sono ancora oggetto di accertamenti.

? Cosa scoprirai Quali comuni dell'hinterland sono coinvolti dal ritrovamento del TFA nei pozzi?. Quale azienda farmaceutica è sospettata di aver contaminato la falda acquifera?. Come farà il Gruppo Cap a garantire l'acqua senza usare i pozzi?. Quanto costerà la messa in sicurezza della rete idrica nei prossimi anni?.? In Breve Gruppo Cap investe 70 milioni di euro per la messa in sicurezza della rete.. Nuovi campionamenti tecnici ogni quindici giorni per monitorare la presenza di TFA.. Piano prevede realizzazione di 13 chilometri di nuove condotte entro il 2027.. Monitoraggio preventivo avviato dal Gruppo Cap nel giugno 2025 per anticipare norme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme TFA nei pozzi: esposto in Procura per 10 comuni dell’hinterland Notizie correlate Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in ProcuraAcido Trifluoroacetico, o Tfa, nell’acqua di dieci comuni, indagini e tavoli aperti da mesi, interventi già realizzati o in corso e maxi investimenti... "Maggiore sicurezza nei quartieri". I residenti preparano un esposto alla Procura \ VIDEOÈ partito da piazza Puccini il corteo a cui hanno preso parte un centinaio di persone, tra residenti e comitati, per chiedere a gran voce sicurezza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in Procura; Allarme acido trifluoroacetico nell'acqua di 10 Comuni del Milanese, i sindaci: Accerteremo le responsabilità; Microinquinanti nell’acqua Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa Arriva l’esposto in Procura. Microinquinanti nell’acqua. Allarme in dieci comuni per la presenza di Tfa. Arriva l’esposto in ProcuraDa Gorgonzola a San Zenone concentrazioni anomale della sostanza. Sospetti su un’azienda farmaceutica. I sindaci: Esclusi rischi per la salute. msn.com Allarme acido trifluoroacetico nell'acqua di 10 Comuni del Milanese, i sindaci: Accerteremo le responsabilitàNelle acque di dieci Comuni tra l'hinterland di Milano e la Brianza sono state trovate concentrazioni di acido trifluoroacetico (Tfa) sopra i limiti di legge. Limiti che entreranno in vigore a partire ... milanotoday.it Costi in aumento. L’allarme del Codacons su casa, bollette, trasporti e servizi: tra 900 e 1200 euro in più a famiglia. Poveri sempre più in difficoltà: la pressione sulle imprese e le misure pensate dal governo - facebook.com facebook Diritti, un allarme che non si può lasciar cadere Un rapporto Onu, denso e circostanziato, invita le autorità italiane a prendere sul serio il diritto internazionale e i diritti umani e non farne carta straccia come avvenuto negli ultimi quattro anni @PatGonnella, pr x.com