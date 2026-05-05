Allarme TFA nei pozzi | esposto in Procura per 10 comuni dell’hinterland

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione, dieci comuni dell’hinterland sono stati coinvolti in un’indagine sulla presenza di TFA nei pozzi d’acqua. È stato presentato un esposto alla Procura che riguarda il ritrovamento di questa sostanza nelle falde acquifere di alcune zone. Un’azienda farmaceutica è sospettata di aver contribuito alla contaminazione, anche se i dettagli specifici sulle responsabilità sono ancora oggetto di accertamenti.

? Cosa scoprirai Quali comuni dell'hinterland sono coinvolti dal ritrovamento del TFA nei pozzi?. Quale azienda farmaceutica è sospettata di aver contaminato la falda acquifera?. Come farà il Gruppo Cap a garantire l'acqua senza usare i pozzi?. Quanto costerà la messa in sicurezza della rete idrica nei prossimi anni?.? In Breve Gruppo Cap investe 70 milioni di euro per la messa in sicurezza della rete.. Nuovi campionamenti tecnici ogni quindici giorni per monitorare la presenza di TFA.. Piano prevede realizzazione di 13 chilometri di nuove condotte entro il 2027.. Monitoraggio preventivo avviato dal Gruppo Cap nel giugno 2025 per anticipare norme.🔗 Leggi su Ameve.eu

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