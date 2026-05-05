Allarme medici di base nel Bresciano ne mancano 400 | così salta la sanità locale

Nel Bresciano, circa 400 medici di base risultano assenti, creando criticità nel sistema sanitario locale. A Toscolano Maderno, sul lago di Garda, l'ultimo medico di famiglia ha terminato il suo servizio a fine 2025. La diminuzione degli operatori sanitari ha portato a una riduzione delle prestazioni e a difficoltà di accesso per i cittadini. La situazione rischia di peggiorare se non si interviene prontamente per trovare soluzioni.

A Toscolano Maderno, sul lago di Garda, l'ultimo medico di famiglia ha appeso il camice al chiodo a fine 2025. I 7.000 residenti del paese - molti anziani, molti con patologie croniche - si sono ritrovati con due alternative: scendere a Salò o salire fino a Limone. Per arginare l'emergenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sanità, Gimbe: medici di famiglia, in Toscana ne mancano quasi 400FIRENZE – In Toscana, all’1 gennaio 2025, secondo la stima Gimbe, mancano 394 medici di famiglia mentre entro il 2028 altri 466 raggiungeranno l’età... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’allarme dei medici di famiglia: Con la riforma sono a rischio gli ambulatori nelle periferie; Allarme medici di base, nel Bresciano ne mancano 400: così salta la sanità locale - BresciaToday; A Venezia e nel Veneto Orientale mancheranno quasi 400 medici di famiglia entro il 2027; Sanità bellunese: l’allarme di Generazione Europa sulla fuga dei medici di base. Carenza medici di base a Piaggine: l’Asl Salerno pronta alla deroga. Parla il Sindaco PizzolanteRisolta l'emergenza medici di base a Piaggine. Il Sindaco Pizzolante annuncia il via libera dell'Asl Salerno alla deroga sul numero massimo di pazienti. infocilento.it Tagli farmaceutici e medici di base, l’allarme di Codacons e AIDMAIl Codacons e l’Articolo 32 – AIDMA segnalano criticità nell’attuale gestione delle politiche sanitarie, evidenziando una crescente frammentazione degli ... canalesicilia.it Ridurre le liste d’attesa è diventata una priorità assoluta per la sanità trentina. Ma qualcosa sembra non andare. A lanciare l'allarme è il sindaco dei medici Federazione Cimo – Fesmed Trentino con la dottoressa Sonia Brugnara https://siciliamedica.com/news - facebook.com facebook Allarme medici di base, nel Bresciano ne mancano 400: così salta la sanità locale x.com