Alex Zanardi Zaia | Emblema della positività
Alex Zanardi viene descritto come un esempio di positività dopo l’incidente del 2001, durante il quale ha perso le gambe. Da allora, ha affrontato una serie di sfide e ha continuato a ottenere risultati importanti. La sua storia è spesso citata come simbolo di determinazione e resilienza. Il riferimento è stato fatto anche da alcune figure pubbliche, che lo considerano un esempio di forza e tenacia.
“È l’emblema della positività: da quell’incidente del 2001, nel quale ha perso le gambe, è venuta fuori una rimonta straordinaria. Ori paralimpici, un argento a Londra, un palmares di tutto rispetto nonostante quello che era accaduto”. A dirlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Zaia ha ricordato anche l’impegno sociale del campione: l’ultima volta che lo aveva incontrato era per un’iniziativa benefica destinata alla costruzione di pozzi in una scuola in Sud Sudan, promossa da imprenditori veneti. “Era attento al sociale – ha proseguito Zaia – e dava sempre messaggi positivi.🔗 Leggi su Lapresse.it
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La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook
Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com