Alex Zanardi viene descritto come un esempio di positività dopo l’incidente del 2001, durante il quale ha perso le gambe. Da allora, ha affrontato una serie di sfide e ha continuato a ottenere risultati importanti. La sua storia è spesso citata come simbolo di determinazione e resilienza. Il riferimento è stato fatto anche da alcune figure pubbliche, che lo considerano un esempio di forza e tenacia.

“È l’emblema della positività: da quell’incidente del 2001, nel quale ha perso le gambe, è venuta fuori una rimonta straordinaria. Ori paralimpici, un argento a Londra, un palmares di tutto rispetto nonostante quello che era accaduto”. A dirlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Zaia ha ricordato anche l’impegno sociale del campione: l’ultima volta che lo aveva incontrato era per un’iniziativa benefica destinata alla costruzione di pozzi in una scuola in Sud Sudan, promossa da imprenditori veneti. “Era attento al sociale – ha proseguito Zaia – e dava sempre messaggi positivi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi, Zaia: "Emblema della positività"

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La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook

Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com