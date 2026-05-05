L’assessore regionale ha commentato così la recente premiazione di Alex Zanardi, consegnandogli il Nettuno d’oro di Bologna. La motivazione si basa sul sorriso di Zanardi, considerato simbolo di tutta l’Emilia-Romagna. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e di amici, che hanno riconosciuto nel campione un volto rappresentativo della regione. La premiazione si inserisce in un evento dedicato ai meriti dello sportivo.

“ Tutta l’Emilia-Romagna è nel sorriso di Zanardi. Come Bologna gli abbiamo voluto consegnare il Nettuno d’oro perché abbiamo riconosciuto in lui il volto più bello della nostra terra”. A dirlo è Matteo Lepore, sindaco di Bologna, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Lepore ha definito il campione “un grande esempio nella vita e nello sport”, sottolineando come il suo messaggio di positività, mantenere il sorriso nonostante le difficoltà, incarnasse qualcosa di profondamente emiliano. Anche Bologna ha proclamato il lutto cittadino. “Bologna ricorderà Zanardi perché è una di quelle figure che rimangono nella storia”, ha concluso Lepore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Alex Zanardi, Lepore: "In lui il volto più bello dell'Emilia-Romagna"

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