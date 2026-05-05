Al Bano e lo sfogo contro Romina Power | Cristel e Yari si schierano

Recentemente, il cantante ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Romina Power in un’intervista a una giornalista. La risposta ha suscitato reazioni all’interno della famiglia, con i figli Cristel e Yari che si sono schierati pubblicamente. La situazione ha attirato l’attenzione dei media, che seguono gli sviluppi della vicenda e le posizioni dei vari membri della famiglia.

C’è aria di tempesta nella grande famiglia di Al Bano Carrisi dopo le dichiarazioni del cantante in risposta all’intervista rilasciata da Romina Power a Francesca Fagnani. Al centro di tutto il caso legato alla dolorosa scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita dell’ex coppia. Cosa è successo fra Romina Power e Al Bano Carrisi. Partiamo dall’inizio e dalle parole di Romina Power che, durante l’intervista fatta a Belve, aveva risposto ad alcune domande di Francesca Fagnani su Ylenia Carrisi, figlia della cantante e di Al Bano, scomparsa misteriosamente nel 1993. A distanza di anni Al Bano e Romina, che furono messi a durissima prova da quel tragico evento, hanno idee molto diverse sul destino di Ylenia.🔗 Leggi su Dilei.it

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