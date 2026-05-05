La Juventus continua a monitorare da vicino il difensore del Manchester City, con conferme provenienti dall’Olanda riguardo a un suo possibile trasferimento. Si parla di un interesse concreto da parte dei bianconeri, che potrebbero trovarsi a confrontarsi con un’altra squadra italiana per assicurarsi le sue prestazioni. Al momento, non ci sono ancora ufficializzazioni, ma le trattative sembrano essere in una fase avanzata.

di Francesco Spagnolo Ake Juve, i bianconeri continuano a seguire da vicino il calciatore del Manchester City. Ma la Roma è assolutamente in corsa. Le ultime. Il calciomercato entra nel vivo e i radar delle grandi potenze della Serie A si sono accesi su un profilo di spessore internazionale proveniente dalla Premier League. Al centro dei rumors c’è Nathan Aké, il versatile difensore olandese che sembra ormai destinato a chiudere la sua fortunata parentesi con la maglia del Manchester City. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti direttamente dai media olandesi, si starebbe profilando un testa a testa avvincente tra i top club italiani. Le voci che arrivano dai Paesi Bassi, e in particolare dalla testata specializzata Voetbal International, descrivono uno scenario in cui la pista Ake Juve si fa sempre più concreta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ake Juve, dall’Olanda confermano l’interesse bianconero: possibile duello con un’altra italiana per il difensore del City. Gli aggiornamenti

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