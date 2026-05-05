Aggressioni nel trasporto pubblico | il Prefetto riattiva il tavolo tecnico

La Prefettura di Salerno ha convocato un nuovo incontro tra le diverse istituzioni per discutere delle aggressioni al personale di guida nel trasporto pubblico locale. La riunione arriva a seguito di una serie di episodi violenti che si sono verificati negli ultimi mesi. L’obiettivo è analizzare le misure da adottare per garantire la sicurezza degli operatori e prevenire ulteriori incidenti.

La Prefettura di Salerno ha convocato un tavolo interistituzionale sulla sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale per affrontare la ripresa delle aggressioni al personale di guida. All'incontro hanno partecipato le cinque organizzazioni sindacali di categoria — Federazione Italiana Lavoratori.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aggressioni nel trasporto pubblico salernitano: il Prefetto riattiva il tavolo tecnicoLa Prefettura di Salerno ha convocato un tavolo interistituzionale sulla sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale per affrontare la ripresa delle... Leggi anche: Trasporto pubblico, Start Romagna: "Cronica mancanza di autisti. Aggressioni? A Ravenna pochi problemi" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Botte e minacce sui mezzi pubblici, l'allarme: quasi 300 giorni di assenza per i lavoratori romagnoli; Aggressioni su bus e treni, una su tre avviene a Bologna; La paura corre lungo i binari. In aumento le aggressioni sui treni: Bodycam e agenti, subito un freno; Treni e autobus ostaggio della violenza: oltre 90 aggressioni in regione, ma Ferrara si 'salva'. Sicurezza nel Trasporto Pubblico Locale: Organizzazioni Sindacali al tavolo convocato in PrefetturaLe Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA hanno partecipato questa mattina al tavolo convocato presso la Prefettura di Salerno, fortemente voluto da S.E. il ... salernonotizie.it In Emilia Romagna oltre 90 aggressioni sui treni in un annoPolitica: L analisi del presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali ... lapressa.it Indagine dei Carabinieri partita senza denuncia: minacce, aggressioni e paura anche davanti ai... #ARRESTO #carabinieri #violenza - facebook.com facebook