Zverev tira fuori un alibi per la sconfitta con Sinner a Madrid | La finale doveva essere in notturna

Dopo aver perso la finale di Madrid contro Jannik Sinner, Alexander Zverev ha commentato l’orario di inizio dell’incontro, affermando che la partita avrebbe dovuto essere disputata di sera. La gara si è conclusa con una sconfitta ritenuta umiliante dal tennista tedesco. Zverev ha espresso insoddisfazione riguardo alla scelta dell’orario, sostenendo che avrebbe potuto influenzare l’esito del match.

Dopo la finale di Madrid persa in maniera umiliante contro Jannik Sinner, Alexander Zverev si è lamentato dell'orario di inizio del match, giudicato non equo nei suoi confronti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Kostyuk tira in ballo Sinner a Madrid: “Io acrobata? A Jannik lo sci ha dato più benefici”Marta Kostuyk dopo la vittoria su McNally ha ripensato al suo passato da acrobata facendo un parallelo con Sinner impegnato nello sci prima di darsi... Alcaraz non c’è a Madrid, ma Sinner lo immagina come rivale: “Penso sempre alla finale con Carlos”Jannik Sinner gioca anche il torneo di Madrid, è favoritissimo considerando anche l'assenza di Alcaraz. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!; Ambesi: Ad oggi Sinner sarà a Roma. Alcaraz vuole aspettare 2 settimane in più piuttosto che rischiare; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 6-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: GLADIATORE! L’azzurro vince un match pazzesco, primi quarti in un Masters 1000!. Zverev tira fuori un alibi per la sconfitta con Sinner a Madrid: La finale doveva essere in notturnaDopo la finale di Madrid persa in maniera umiliante contro Jannik Sinner, Alexander Zverev si è lamentato dell'orario di inizio del match, giudicato non ... fanpage.it LIVE Sinner-Zverev 6-1, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 demolisce il tedesco e realizza un record leggendario!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.21 ... oasport.it Da quando è stato introdotto il “Performance Rating” (2022), quella di Jannik contro Zverev è la partita più vicina alla perfezione in assoluto. 1. 9.79 - SINNER-Zverev (finale Madrid 2026) 2. 9.72 - DJOKOVIC-Sinner (finale ATP Finals 2023) 3. 9.68 - ALCARAZ- - facebook.com facebook