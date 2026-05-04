Dopo l’evento di WrestleMania 42, la TKO ha deciso di ridurre significativamente il proprio monte stipendi. Questa decisione ha coinvolto anche il team dei New Day, che ha successivamente presentato una richiesta di rescissione del contratto. La riduzione delle retribuzioni ha portato a tensioni tra i wrestler e la società, portando alla decisione dei membri dei New Day di voler interrompere il loro rapporto contrattuale.

Dopo WrestleMania 42, la TKO ha drasticamente ridotto il proprio monte stipendi, e i New Day ne sono stati colpiti. Nell’ambito della “pulizia di primavera” post-WrestleMania 42, la WWE ha licenziato star di primo piano come Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega e altri. Poco dopo, la notizia dell’addio alla WWE dei New Day, insieme a JC Matteo e Tonga Loa, è diventata virale sui social media. Secondo quanto riportato, Kofi Kingston e Xavier Woods hanno lasciato la WWE dopo che la TKO ha chiesto loro di accettare una riduzione dello stipendio sul contratto in essere e di firmarne uno nuovo con condizioni meno favorevoli. Entrambi hanno rifiutato le nuove offerte e hanno chiesto la rescissione del contratto, che la WWE ha concesso.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il New Day ha chiesto la rescissione dopo un’offerta al ribasso di TKO

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