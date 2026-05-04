VOTAntonio | Senza la Meloni la sinistra affonda

Il fronte della sinistra si trova senza una guida chiara, con nessun candidato o progetto definito. I partiti che compongono il campo largo confidano nel fatto che il governo attuale possa proseguire fino alla fine della legislatura, senza affrontare crisi o cambiamenti. La mancanza di una leadership unitaria e di proposte concrete rende difficile una strategia condivisa tra le forze politiche di sinistra.

Il campo largo non ha ancora leader, programmi e idee. Per questo spera che il governo Meloni duri fino al termine della legislatura, infrangendo ogni record. Nonostante le accuse di Renzi, Conte e Schlein. In condizioni normali, l’inflazione si sviluppa quando la domanda supera l’offerta: se beni e servizi non bastano a soddisfare i consumatori, i prezzi salgono. Al contrario, quando l’economia rallenta o entra in stagnazione, la domanda tende a diminuire e i prezzi dovrebbero stabilizzarsi o scendere. La stagflazione rompe questo schema: si verifica quando l’economia cresce poco o si contrae, ma i prezzi continuano comunque a salire. Crisi, Meloni: «Non è solo un insieme di problemi.🔗 Leggi su Laverita.info

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