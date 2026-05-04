Volley l' Olimpia Teodora vince in casa e celebra la promozione in A3

L'Olimpia Teodora ha disputato una partita combattuta contro Ostiano, conclusa al tie break, e ha vinto in casa. Durante l'incontro, la squadra ha festeggiato con i tifosi il passaggio in serie A3, risultato già ottenuto in precedenza attraverso la vittoria del campionato. La gara si è rivelata intensa e piena di emozioni, con la squadra che ha concluso la sfida con un successo importante.

Nella giornata in cui celebrava con il proprio pubblico la promozione in serie A3, già ottenuta assieme alla vittoria del campionato, Olimpia Teodora festeggia anche l’ennesimo successo battendo al tie break Ostiano al termine di una gara avvincente e combattuta.Nell’ultima gara casalinga al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozioneL’Olimpia Teodora supera con una vittoria di 3-0 anche l’ostacolo Riccione, nel 21esimo turno di un campionato che vede Ravenna sempre più vicina... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il volley femminile torna in Serie A, Olimpia Teodora festeggia la promozione: ora tempo di decisioni importanti; Volley Femminile Serie C - La Projet System batte l'Olimpia Teodora in trasferta 3 a 0 e vede la salvezza molto vicina; Volley, l'Olimpia Teodora vince in casa e celebra la promozione in A3; Volley, l'Olimpia Teodora vince a Bologna e conquista la promozione in A3 con due giornate di anticipo. Volley, l'Olimpia Teodora vince in casa e celebra la promozione in A3Nell’ultima gara casalinga al PalaCosta le Leonesse trovano la 21esima vittoria di una stagione incredibile e culminata con il primo posto nel girone ... today.it Olimpia Teodora, missione compiuta. Un capolavoro costruito fra mille difficoltàIl successo, netto, a Castel Maggiore, vale il salto in serie A3 in un anno segnato anche dai seri problemi economici della società ... sport.quotidiano.net OLIMPIA TEODORA 3 OSTIANO 2 (25-14,16-25, 25-22, 23-25, 15-11) OLIMPIA TEODORA: Poggi 3, Marchesano 11, Monaco 10, Boninsegna 8, Fabbri 6, Casini... - facebook.com facebook