Voli cancellati e accorpati per risparmiare carburante | il piano di emergenza elaborato nel Regno Unito
Il governo del Regno Unito ha approvato un piano di emergenza che permette alle compagnie aeree di cancellare o accorpare voli per ridurre il consumo di carburante. La misura è stata adottata a causa dell’aumento dei prezzi del combustibile, causato dal conflitto in Iran. La decisione mira a gestire le difficoltà del settore aereo e a contenere i costi operativi delle compagnie.
Il Regno Unito ha elaborato un piano di emergenza per permettere alle compagnie aeree di affrontare il caro carburante provocato dalla guerra in Iran: ecco cosa prevede.🔗 Leggi su Fanpage.it
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