Voli cancellati e accorpati per risparmiare carburante | il piano di emergenza elaborato nel Regno Unito

Il governo del Regno Unito ha approvato un piano di emergenza che permette alle compagnie aeree di cancellare o accorpare voli per ridurre il consumo di carburante. La misura è stata adottata a causa dell’aumento dei prezzi del combustibile, causato dal conflitto in Iran. La decisione mira a gestire le difficoltà del settore aereo e a contenere i costi operativi delle compagnie.