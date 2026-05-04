Domenica 10 maggio 2026 si terranno nuovamente le visite guidate al Castelletto del Belvedere, situato nel Parco di Villa Belvedere a Mirano. Il sito si trova nel centro storico della città ed è aperto al pubblico in questa occasione. L’evento permette di esplorare uno dei luoghi più riconoscibili e visitati della zona, con accesso limitato alle visite guidate programmate.

Domenica 10 maggio 2026 tornano le visite guidate al Castelletto del Belvedere, nel cuore del Parco di Villa Belvedere a Mirano (VE), uno dei luoghi più suggestivi del centro storico.Il complesso, costruito tra il 1840 e il 1850 per volontà di Vincenzo Paolo Barzizza, è una particolare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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