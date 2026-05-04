A soli 23 anni, Virginia Menicucci ha stabilito un nuovo record personale nei 100 stile libero ai Campionati Italiani, abbattendo il muro dei 54 secondi e conquistando il secondo posto. La nuotatrice ha anche commentato con entusiasmo la presenza di una collega, definendola uno stimolo e sottolineando che in Italia non ce ne sono molte come lei. Aprile si conferma quindi un mese di grande crescita e prestazioni per Menicucci.

Abbattuto il muro dei 54”, conquistato il secondo posto nei 100 stile libero ai Campionati Italiani. Aprile di gran qualità per Virginia Menicucci che sembra essere entrata in una nuova dimensione. La velocista azzurra è stata intervistata nella trasmissione Swim Zone. Andando a riepilogare gli Assoluti: “Un Campionato Italiano davvero ricco di sorprese. Sto ancora realizzando quello che è successo, perché sapevo di stare bene e mi ero allenata molto bene, ma dietro c’è comunque un lavoro di anni. Allenarsi bene e poi fare una gara fatta bene è un mondo, e penso che questo lo sappiate bene anche voi, da atlete ed ex atlete. Posso dire che la mia gara preferita è stata il 100 stile, perché è una gara che sento molto più mia, su cui mi alleno tanto e su cui puntavo particolarmente anche in ottica di qualificazione europea.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Virginia Menicucci: “Sara Curtis uno stimolo: mai una come lei in Italia. 4×100 sl? Ne vedremo delle belle…”

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