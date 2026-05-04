Villaputzu arrestato 44enne | trovato revolver e hashish nel soppalco

A Villaputzu, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine hanno trovato un revolver e hashish nascosti nel soppalco della sua abitazione. Durante le operazioni di perquisizione, gli agenti hanno scoperto l’arma e la sostanza stupefacente celate in modo non visibile dall’esterno. Non sono stati resi noti i dettagli sulle persone sospette che frequentavano l’abitazione o le eventuali motivazioni dell’arresto.

? Cosa scoprirai Come faceva l'uomo a nascondere l'arma nel soppalco?. Chi erano le persone sospette che frequentavano la casa?. Perché i carabinieri avevano già puntato l'attenzione su quell'uomo?. Cosa accadrà all'indagato dopo l'arresto a Villaputzu?.? In Breve Sequestrati 11 proiettili calibro 7.65 e 20 grammi di hashish in 4 involucri.. Ritrovati 485 euro in contanti derivanti dalle attività di spaccio nel borgo.. Operazione condotta dall'Aliquota Operativa della Compagnia di San Vito il 3 maggio.. Indagato già noto alle autorità posto sotto restrizioni domiciliari a Villaputzu.. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni a Villaputzu nella serata del 3 maggio, dopo aver rinvenuto una pistola revolver senza matricola e hashish in un soppalco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villaputzu, arrestato 44enne: trovato revolver e hashish nel soppalco Notizie correlate 44enne trovato sanguinante e senza sensi in un parco a Torino, l'arrestato aggredisce i poliziotti: l'epilogoUn arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a... Trovato con l’hashish, arrestato dalla MunicipaleGROSSETO Un tunisino di 25 anni è stato arrestato dalla polizia municipale dopo un inseguimento tra via della Pace e via Montegrappa. Contenuti utili per approfondire Villaputzu, armi e droga in casa: arrestato un 44enneBlitz dei Carabinieri: sequestrati revolver clandestino, hashish e contanti dopo un’attività investigativa mirata ... cagliaripad.it Armi e droga, i carabinieri arrestano un 44enne a VillaputzuArrestato dai carabinieri un 44enne di Villaputzu per detenzione abusiva di armi, possesso di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attenzione degli investigator ... rainews.it