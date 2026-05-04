Villa Latina Fuoco di San Michele

A Villa Latina, nel giorno di San Michele, si è verificato un incendio che ha coinvolto una proprietà privata. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, che sono intervenuti con diversi mezzi. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio, mentre i danni alla struttura non sono ancora quantificati. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Ci sono tradizioni che attraversano i secoli quasi in punta di piedi, senza fare rumore, eppure continuano a vivere nei gesti più semplici. Le ripetiamo senza accorgercene, come se fossero inscritte nella memoria dei luoghi prima ancora che in quella degli uomini.Il prossimo venerdì 8 maggio, a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Gwyneth Paltrow a Fiesole: Villa San Michele riapre in grande stileFIESOLE – Pappardelle al cinghiale, tramonti sui lungarni e una cena di gala tra i glicini secolari della villa. Clinica San Michele, un paziente dona la statua di San Michele, la benedizione del VescovoMANFREDONIA- Lo scorso 30 aprile si è vissuto un momento di grande commozione presso la casa di cura San Michele. Aggiornamenti e dibattiti Omicidio di Villa Latina, chiesti i domiciliari per l'imputatoOmicidio in strada a Villa Latina, chiesti gli arresti domiciliari per l’imputato. A depositare l’istanza alla Corte d’assise di Cassino - davanti alla quale oggi ci sarà la seconda udienza per il ... ilmessaggero.it Omicidio di Villa Latina. L'accusa chiede 24 anni di carcere per Luca AgostinoVentiquattro anni di carcere sono la pena chiesta questa sera dal sostituto procuratore di Cassino Chiara Fioranelli per Luca Agostino, il 45enne di Villa Latina, accusato di omicidio volontario ... rainews.it