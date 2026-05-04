Villa Latina Fuoco di San Michele
A Villa Latina, si è verificato un incendio legato alla tradizione di Fuoco di San Michele. L’evento si è svolto senza particolari incidenti o danni rilevanti, secondo le fonti locali. La celebrazione, che si ripete ogni anno in questa data, prevede l’accensione di un fuoco che rappresenta il rito tradizionale. Nessuna informazione su eventuali interventi dei vigili del fuoco o altre attività di emergenza.
Ci sono tradizioni che attraversano i secoli quasi in punta di piedi, senza fare rumore, eppure continuano a vivere nei gesti più semplici. Le ripetiamo senza accorgercene, come se fossero inscritte nella memoria dei luoghi prima ancora che in quella degli uomini.Il prossimo venerdì 8 maggio, a.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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