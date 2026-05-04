VIDEO | Andrea Di Marco maestro di seduzione ma qualcosa va storto

Negli ultimi anni, il web si è popolato di persone che si presentano come esperti di seduzione e offrono consigli su come conquistare gli altri. Tra queste figure si trova anche un uomo che si definisce “maestro di seduzione”, ma un suo recente video mostra come qualcosa possa andare storto durante una delle sue dimostrazioni. La scena evidenzia le difficoltà e le complicazioni che possono sorgere anche in situazioni apparentemente semplici.

“Fare colpo” non è mai stato semplice. Eppure, negli ultimi anni, il web si è riempito di sedicenti esperti pronti a dispensare consigli sull’arte della seduzione. Ma quanto c’è di realmente efficace - o anche solo di autentico - in queste strategie?Nell'era dei “fuffa guru”, il comico genovese.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer

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