Victoria Club la settimana tra live e dj set nel cuore di Abano Terme

Al Victoria Club di Abano Terme si svolge una nuova settimana di eventi che alternano concerti dal vivo e dj set. Il locale si trova in Piazza Cortesi, all’interno dell’Hotel Trieste e Victoria gestito dalla famiglia Borile. La location è conosciuta per offrire serate di intrattenimento nel centro della località termale. Gli eventi prevedono vari appuntamenti musicali e sono rivolti ai clienti che frequentano la struttura durante questo periodo.

Nuova settimana di eventi al Victoria Club, il raffinato locale di Piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all’interno del complesso dell’Hotel Trieste e Victoria della famiglia Borile. Un programma che conferma la formula vincente del club, capace di unire cena spettacolo, musica dal vivo e dj.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Victoria Club, settimana di musica e atmosfera nel cuore di Abano TermeSerate all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento al Victoria Club, il locale di piazza Cortesi situato all’interno del prestigioso... Victoria Club, una settimana di musica e spettacolo ad Abano TermeNel cuore di Abano Terme, il Victoria Club si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abano Terme, settimana di eventi al Victoria Club: musica e divertimento ogni sera dal 22 al 25 aprile 2025; Victoria Club di Abano Terme, ecco tutto il programma settimanale dal 29 aprile al 3 maggio 2026; Scheda Victoria - Giovanissimi Provinciali U14 Rimini - Girone A Emilia-Romagna; Ilusión dorada: Victoria estratégica del Club Brugge para ser líderes con un Joel Ordóñez que quiere ser campeón. Victoria Club di Abano Terme, ecco tutto il programma settimanaleIl Victoria Club, situato in Piazza Cortesi ad Abano Terme all’interno del prestigioso complesso dell’Hotel Trieste & Victoria della famiglia Borile, propone anche questa settimana un calendario ricco ... padovaoggi.it Victoria Club, una settimana tutta da vivere nel cuore di Abano TermeIl Victoria Club, elegante locale di Piazza Cortesi ad Abano Terme, situato all’interno dello storico complesso dell’Hotel Trieste e Victoria della famiglia Borile, propone anche questa settimana un ... padovaoggi.it MAGGIO SI TINGE DI FOLLIA ALLA VICTORIA SPORTING CLUB! Blocca ora la promozione più assurda dell’anno: 12 mesi a soli 79€, ma non finisce qui... GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO SONO IN REGALO! Sì, hai capito bene: ti alleni tutta l’estate gratis. - facebook.com facebook