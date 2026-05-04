Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 15:25 del 4 maggio 2026, l'Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione fornisce notizie sulla situazione attuale del traffico e sulle eventuali criticità riscontrate sulla rete stradale regionale. L'informazione viene trasmessa per aggiornare gli automobilisti e aiutare nella pianificazione dei percorsi quotidiani.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e fare un grave incidente avvenuto al km 42 circa della carreggiata esterna è causa delle code tra Ardeatina e Tuscolana si transita su carreggiate a ridotta si segnalano Inoltre chiude per cantieri attivi sulla Appia in prossimità della via dei Laghi Verso il raccordo anulare e nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi e Giuliano di Roma nei due sensi di marcia per i cantieri autostradali invece ricordiamo che sulla diramazione Roma nord per interventi di manutenzione alla segnaletica verticale dalle...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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