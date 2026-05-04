Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 4 maggio 2026, l'Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione fornisce notizie sulla situazione attuale del traffico e sulle eventuali criticità riscontrate sulla rete stradale regionale. L'informazione viene trasmessa per aggiornare gli automobilisti e aiutare nella pianificazione dei percorsi quotidiani.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e fare un grave incidente avvenuto al km 42 circa della carreggiata esterna è causa delle code tra Ardeatina e Tuscolana si transita su carreggiate a ridotta si segnalano Inoltre chiude per cantieri attivi sulla Appia in prossimità della via dei Laghi Verso il raccordo anulare e nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi e Giuliano di Roma nei due sensi di marcia per i cantieri autostradali invece ricordiamo che sulla diramazione Roma nord per interventi di manutenzione alla segnaletica verticale dalle...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Air Jordan ulare un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook