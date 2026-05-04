Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 4 maggio 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione di Astral infomobilità ha condiviso le ultime notizie riguardanti la situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Air Jordan ulare un grave incidente avvenuto al km 42 circa della carreggiata esterna è causa delle code tra Ardeatina e Tuscolana si transita su carreggiata a ridotta si segnalano Inoltre chiude per cantieri attivi sulla Appia in prossimità della via dei Laghi Verso il raccordo anulare e nel basso Lazio sulla via dei Monti Lepini tra Prossedi e Giuliano di Roma nei due sensi di marcia per i cantieri autostradali invece ricordiamo che sulla diramazione Roma nord per interventi di manutenzione alla segnaletica.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con la redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità buongiorno e buona Pasqua dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-05-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura Air Jordan ulare un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook