Verso la libertà 1000 beagle usati in Usa per la sperimentazione | accordo con l'allevamento che li deteneva in Wisconsin
In Wisconsin, 1500 beagle che erano stati mantenuti in un allevamento destinato alla sperimentazione saranno liberati. L’accordo tra le associazioni animaliste e l’allevamento riguarda circa 1000 di questi cani, che fino a ora erano segregati per scopi scientifici. La decisione riguarda un’operazione di cessione che porterà alla loro liberazione, senza ulteriori dettagli sui passaggi specifici.
1500 beagle segregati in un allevamento del Wisconsin, in Usa, e destinati alla sperimentazione saranno liberi grazie ad un accordo con due associazioni animaliste. Liberi i primi 300 cani, il caso ricorda Green Hill in Italia e l'attuale situazione per i cani e gli altri animali usati dall'azienda farmacologica Aptuit.🔗 Leggi su Fanpage.it
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