Verso la libertà 1000 beagle usati in Usa per la sperimentazione | accordo con l'allevamento che li deteneva in Wisconsin

In Wisconsin, 1500 beagle che erano stati mantenuti in un allevamento destinato alla sperimentazione saranno liberati. L’accordo tra le associazioni animaliste e l’allevamento riguarda circa 1000 di questi cani, che fino a ora erano segregati per scopi scientifici. La decisione riguarda un’operazione di cessione che porterà alla loro liberazione, senza ulteriori dettagli sui passaggi specifici.