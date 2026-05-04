Veroli K-Pop spettacolo di burattini

Domenica 10 maggio, al teatro comunale di Veroli, si terrà uno spettacolo di burattini intitolato “K-Pop”, presentato dall’Antico teatro dei burattini di Firenza. L’evento avrà due repliche, la prima alle 16 e la seconda in orario ancora da comunicare. La rappresentazione coinvolge un pubblico di tutte le età e si svolge in un ambiente chiuso, con ingresso gratuito.

Domenica 10 maggio al teatro comunale di Veroli l'Antico teatro dei burattini di Firenza presenta “K-Pop” spettacolo di burattini!I replica ore 16.00- II replica ore 17,30 ????????? €?,?? ??????????????????:?????????????:????????????????:??* IMPORTANTE *:Si prega di rispettare l'orario.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Il re leone, spettacolo di burattini al CordovaPer la prima volta arriva a Pescara “Il re leone – Spettacolo di burattini”, una rappresentazione unica arricchita da scenari animati, effetti...