Verifiche strutturali sui ponti | chiusure al traffico su strada Congiunte Piccarello e Migliara 51

La Provincia di Latina ha annunciato che saranno effettuate verifiche strutturali su alcuni ponti presenti sul territorio. Per consentire i controlli, le strade interessate, tra cui la Congiunte, la Piccarello e la Migliara 51, saranno chiuse temporaneamente al traffico. La chiusura durerà fino al completamento delle ispezioni, che sono state programmate per garantire la sicurezza delle infrastrutture.

La Provincia di Latina dispone alcune verifiche strutturali su ponti del territorio e programma dunque la chiusura temporanea al traffico delle infrastrutture oggetto di indagine.Gli interventi, disciplinati da tre ordinanze pubblicate dall'ente di via Costa, riguardano nello specifico il ponte.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Lavori Brt, interventi sui ponti Garibaldi e XX settembre: nuove chiusure al trafficoContinuano i lavori a Bari per la realizzazione dei percorsi su cui, dal 2027, transiteranno i mezzi elettrici del nuovo sistema di trasporto... Sopralluogo nella galleria sulla Statale: scattano le verifiche strutturaliSansepolcro (Arezzo), 27 febbraio 2026 – Senso unico alternato nella galleria La Giostra lungo la strada statale 73 “Senese Aretina”. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiuso il ponte sull’Adda tra Montodine e Bertonico: verifiche strutturali e viabilità alternativa; Ponte sull'Adda: la Provincia di Lodi pubblica l'ordinanza di chiusura. A breve anche la Provincia di Cremona adotterà un provvedimento simile; Chiusura ponte sull'Adda a Montodine: i controlli dureranno alcuni giorni; Ponti e viadotti, la Provincia di Foggia avvia gara da 325mila euro. Verifiche strutturali sui ponti: chiusure al traffico su strada Congiunte, Piccarello e Migliara 51La Provincia di Latina dispone alcune verifiche strutturali su ponti del territorio e programma dunque la chiusura temporanea al traffico delle infrastrutture oggetto di indagine. Gli interventi, disc ... latinatoday.it Strade provinciali, al via verifiche strutturali su tre ponti: viabilità limitata tra oggi e l’8 maggioLATINA – Prendono il via oggi da Latina una serie di verifiche strutturali su alcuni ponti che ricadono in strade di competenza della Provincia di Latina. Questa mattina (4 maggio) e domani (5 maggio) ... radioluna.it Si avvisa la cittadinanza che RFI si è già attivata per le verifiche strutturali e la messa in sicurezza del sottopasso e l'intervento è programmato per le ore 13:00 della giornata odierna per procedere alla riapertura. La viabilità ordinaria verrà pertanto ripristinata - facebook.com facebook