Veleno negli omogeneizzati Hipp | il sesto vasetto contaminato dal 39enne austriaco non è stato ancora trovato

Continuano le ricerche del sesto vasetto di omogeneizzato Hipp avvelenato, ancora sfuggito alle autorità. La vicenda riguarda prodotti destinati ai bambini, contaminati con veleno per topi e provenienti dal marchio Hipp. Il sospettato, un uomo di 39 anni originario dell’Austria, è stato arrestato nei giorni scorsi, ma il vasetto mancante non è stato ancora individuato. La scoperta ha generato preoccupazione tra le famiglie e gli inquirenti.

Il sesto vasetto avvelenato è ancora in circolazione: restano in apprensione gli inquirenti e migliaia di famiglie per la storia degli omogeneizzati per bambini – provenienti dal marchio Hipp – contaminati con veleno per topi dal 39enne austriaco arrestato nei giorni scorsi. I cinque vasetti incriminati sono stati individuati e ritirati dai negozi, ma il sesto – e l’ultimo – non è stato ancora trovato e pertanto resta forte il rischio di un’ignara assunzione da parte di un neonato. Anche in dosi minime, il veleno per topi è assolutamente letale per un bimbo: agendo come anticoagulante, interferisce con il ciclo della Vitamina K e porta a emorragie interne potenzialmente fatali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Veleno negli omogeneizzati Hipp: il sesto vasetto contaminato dal 39enne austriaco non è stato ancora trovato Notizie correlate Veleno negli omogeneizzati Hipp: “È un tentativo di estorsione”. Un vasetto ancora in circolazioneNuovo capitolo nella vicenda del veleno per topi trovato negli omogeneizzati bio per i bambini. Allerta omogeneizzati: trovato veleno per topi nei prodotti HiPPUn’allerta sanitaria ha colpito l’Europa centrale dopo la scoperta di sostanze tossiche, specificamente veleno per topi, all’interno di alcuni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mette veleno per topi negli omogeneizzati: Voglio 2 milioni di euro, arrestato 39enne in Austria; Austria, veleno per topi negli omogeneizzati: arrestato un uomo; Omogeneizzati HiPP contaminati con veleno: arrestato un uomo; Metteva veleno per topi negli omogeneizzati, arrestato un 39enne in Austria: voleva ricattare l’azienda. Veleno negli omogeneizzati Hipp: il sesto vasetto contaminato dal 39enne austriaco non è stato ancora trovatoRoma, 4 mag. (Adnkronos) - Golfo Aranci si è confermata ancora una volta il cuore pulsante del nuoto in acque libere internazionale. La tappa sarda della World Aquatics Open Water World Cup, andata in ... ilfattoquotidiano.it Veleno negli omogeneizzati Hipp: È un tentativo di estorsione. Un vasetto ancora in circolazioneNuovo capitolo nella vicenda del veleno per topi trovato negli omogeneizzati bio per i bambini. Secondo la polizia tedesca e l’azienda produttrice HiPP, i vasetti contaminati ritrovati in Austria, Rep ... ilfattoquotidiano.it Veleno per topi negli omogeneizzati dei bambini: in giro ci sono ancora barattoli contaminati – Come riconoscerli Arrestato un uomo di 39 anni: ricattava l’azienda ma aveva sbagliato mail - facebook.com facebook Veleno per topi negli omogeneizzati Hipp, ritirati migliaia di vasetti x.com