Vela grande spettacolo sul lago Maggiore | Michele Ferrari è il nuovo campione italiano Surprise

Sul lago Maggiore si è svolto dal primo al tre maggio il campionato italiano Surprise Open 2026, una regata che ha visto la partecipazione di diversi equipaggi e ha attirato l’attenzione della vela nazionale. Le acque di Verbania hanno fatto da scenario a questa competizione, che ha segnato il ritorno di eventi di alto livello organizzati dal circolo velico canottieri Intra. Tra i protagonisti, Michele Ferrari si è aggiudicato il titolo di campione italiano.

Il lago Maggiore è tornato protagonista della grande vela internazionale. Dall'1 al 3 maggio, le acque di Verbania hanno ospitato il campionato italiano Surprise Open 2026, un evento che ha segnato il ritorno delle regate di alto livello per il circolo velico canottieri Intra (Cvci).🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La vela tricolore arriva sul lago Maggiore: a Verbania il campionato italiano Surprise 2026Il lago Maggiore si trasforma nella capitale della vela per il weekend del 1° maggio. Lago Maggiore – L’Isola Bella è la più visitata del Lago Maggiore: 13Isola Bella vola: record di visitatori e bilanci in crescita per Kaleon Spa L’Isola Bella, gioiello del Lago Maggiore, ha chiuso il 2025 con un boom...