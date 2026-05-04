Veerman prestazione shock nel big match col Ajax | i van de Kerkhof lo attaccano e avvertono Koeman

Nel corso del big match tra PSV Eindhoven e Ajax, Veerman ha avuto una prestazione che ha attirato molte critiche, con alcuni ex giocatori che hanno commentato duramente la sua prova. Le leggende del calcio, tra cui i van de Kerkhof, hanno espresso preoccupazioni sulla sua convocazione con la nazionale olandese, evidenziando le difficoltà incontrate in campo. Il match si è concluso con commenti critici riguardo alla sua performance.

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