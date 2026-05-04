A Siena, si è svolta una cerimonia in cui è stato donato un olio votivo destinato alla lampada del Santuario di Santa Caterina. Questa tradizione simbolica rappresenta un atto di devozione e rispetto verso la santa. Il 2026 si prospetta come un anno importante per la città di Varazze, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati annunciati. La cerimonia ha coinvolto diverse figure religiose e comunitarie presenti sul posto.

? Cosa scoprirai Cosa rappresenta simbolicamente l'olio donato per la lampada del Santuario?. Perché il 2026 sarà un anno cruciale per la città di Varazze?. Chi ha accompagnato il sindaco nella missione diplomatica a Siena?. Come influenzerà questo gesto le future celebrazioni della comunità ligure?.? In Breve Delegazione con Alessandro Bozzano, Mariangela Calcagno, Vania Cerruti e Michela Biggi. Vescovo Calogero Marino rappresenta la Diocesi di Savona-Noli al Santuario. Celebrazioni previste per il 2026 per i 650 anni del passaggio della Santa. Associazioni Caterinati e Centro Studi Beato Jacopo da Varagine coinvolte nei preparativi. Il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, si è recato ieri mattina a Siena per offrire l’olio votivo destinato alla lampada di Santa Caterina, rappresentando l’intera comunità dei Comuni d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varazze a Siena: l’olio votivo per la lampada di Santa Caterina

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