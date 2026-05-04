Vallecorsa XXX sagra delle fettuccine

A Vallecorsa si svolge la tradizionale Sagra delle Fettuccine, un evento che ha radici di oltre 30 anni. La manifestazione è stata ideata dal Comitato Feste Patronali e si tiene in primavera, principalmente a maggio. La festa è dedicata alle Apparizioni di San Michele sul Monte Gargano e coinvolge cittadini e turisti, offrendo un’occasione di incontro e di celebrazione religiosa e culturale.

La Sagra delle Fettuccine di San Michele nasce dall'idea del Comitato Feste Patronali 30 anni fa con l'intenzione di dare a cittadini e turisti una festa in primavera e a Maggio soprattutto per onorare e ricordare le Apparizioni di San Michele sul Monte Gargano, un vincolo forte cui la Parrocchia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Vallecorsa, “Percorso del Ricordo”Il Comune di Vallecorsa invita la cittadinanza e gli organi di informazione alla presentazione ufficiale del “Percorso del Ricordo”, in programma... Vallecorsa, "Santu Marcu i la pupetta" 2026La festa dei bambini torna a Vallecorsa con “Santu Marcu i la pupètta” venerdì 24 e sabato 25 aprile! P?o?r?m?avenerdì 24 aprileOre 15:00 -...