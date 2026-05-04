Uscire di casa? Avevo paura Guccini e il breve ritorno in pubblico | la confessione su Tempation Island e cosa non riesce più a fare

Il cantautore ha rivelato di aver trascorso diciotto mesi senza uscire di casa e di aver provato paura nel farlo di nuovo. Questa ammissione arriva in un momento in cui ha partecipato a un programma televisivo, Tempation Island, nel quale ha condiviso alcuni aspetti della propria esperienza personale. La sua presenza pubblica rappresenta un ritorno, anche se accompagnato da sentimenti di insicurezza.

È lui stesso ad ammetterlo: «Erano diciotto mesi che non uscivo di casa, confesso che avevo un po’ paura». Con questa frase Francesco Guccini è tornato in pubblico, presentandosi a sorpresa ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia per l’incontro “Canterò soltanto il tempo”, appuntamento legato all’omonima mostra allestita nello Spazio Gerra. Ad accoglierlo, come racconta il Resto del Carlino, una sala gremita e una conversazione guidata da Lorenzo Immovili e Stefania Carretti, in cui il cantautore ha ripercorso un pezzo di carriera e parecchi frammenti di quotidianità. Come sta Guccini oggi e come passa le sue giornate. A pesare, racconta il cantautore, è soprattutto una rinuncia che vive con dolore: «Non riesco più a leggere, una cosa che mi addolora tantissimo.🔗 Leggi su Open.online

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