Negli ultimi anni si registra un aumento significativo di studenti over 40 iscritti alle università, con oltre 133mila presenti nelle aule italiane. Questa tendenza riflette un cambiamento nella volontà di aggiornarsi e di ampliare le proprie competenze, spesso motivata dalla crescente richiesta di abilità tecniche nel mercato del lavoro. L'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno influenzando le decisioni di chi decide di tornare a studiare, puntando a migliorare la propria stabilità occupazionale.

? Cosa scoprirai Come influisce l'intelligenza artificiale sulla scelta di tornare all'università?. Perché le competenze tecniche oggi determinano la stabilità del salario?. Quali barriere hanno permesso questo boom di iscritti dopo i quarant'anni?. Come può la formazione continua contrastare il rischio di marginalizzazione professionale?.? In Breve Gli studenti adulti sono passati da 61mila nel 20152016 a 133.079 oggi.. La platea degli over 40 rappresenta il 6,4% degli iscritti universitari totali.. Le lezioni a distanza post Covid facilitano la conciliazione tra studio e lavoro.. L'aggiornamento tecnologico serve a contrastare l'obsolescenza professionale e la marginalizzazione lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università, boom di studenti over 40: sono oltre 133mila

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