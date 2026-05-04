Un murales per ricordare il piccolo Domenico Caliendo

Una cerimonia si è svolta nell'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani a Villaricca per ricordare Domenico Caliendo, un bambino morto recentemente. La manifestazione ha coinvolto studenti e insegnanti, che hanno partecipato a un momento di commemorazione e riflessione. Durante l’evento sono stati letti messaggi e sono stati realizzati interventi per onorare la memoria del piccolo. Inoltre, è stato dipinto un murales dedicato a Domenico.

Sentita manifestazione all’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani a Villaricca. “Giustizia, Giustizia, Giustizia!”è stato fortissimo questa mattina il grido dei piccoli studenti dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca in occasione del murales che la scuola ha voluto dedicare al piccolo Domenico Caliendo. Loro, come tutti, chiedono giustizia per una vicenda che sconvolto l’opinione pubblica nazionale. La vicenda del piccolo Domenico è balzata agli occhi dell’Italia intera lo scorso dicembre ed ancora oggi sono in corso indagini per accertare le responsabilità. La cosa che più preoccupa, è il fatto che quello di Domenico potrebbe essere stato un caso non isolato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Un murales per ricordare il piccolo Domenico Caliendo Notizie correlate Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale "Il Volo di... Villaricca, inaugurato il primo murales dedicato a Domenico Caliendo: “Tragedie da non ripetere”Inaugurato questa mattina sulla facciata esterna della scuola Siani di Villaricca, in via Fermi, il primo murales dedicato a Domenico Caliendo, il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Monaldi; Villaricca, murales per non dimenticare: nasce Il Volo di Domenico; Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al Santobono; Villaricca, l'arte che cura il dolore: nasce il murales Il Volo di Domenico. Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaQuesta mattina, alle 11:00, all'Istituto Comprensivo Giancarlo Siani di Villaricca, in via Enrico Fermi, 43, sarà inaugurato il murale Il Volo di Domenico - Memoria, Arte e Comunità. L'opera, real ... napolitoday.it Il volo di Domenico: a Villaricca un murale per ricordare la tragedia del bimbo morto al MonaldiUn muro che diventa voce, memoria e coscienza. A Villaricca, il 4 maggio, sarà inaugurato Il Volo di Domenico, il murales dedicato al piccolo Domenico ... ilmattino.it Oggi lunedì 4 maggio, all’istituto Giancarlo Siani di Villarricca, c’è stata l’inaugurazione del nuovo murales in memoria di Domenico Caliendo, il bambino morto a causa del trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli #domenicocaliendo #villaricca - facebook.com facebook Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati” x.com