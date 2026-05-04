Un drink con la dog sitter

Una donna queer non monogama ha incontrato la sua dog sitter per un drink. Vive con il partner principale, un cane e un gatto. La conversazione tra le due si è svolta in un locale pubblico e ha avuto una durata di circa un’ora. Non ci sono state altre persone coinvolte e l’incontro si è concluso senza incidenti o complicazioni. La scena è stata documentata da testimoni presenti al momento.

Sbaglio a pensare che per me una relazione sentimentale sia impossibile? Credo che mi sia stata venduta un’idea di amore che semplicemente non si può applicare alla mia vita e vorrei capire se mi sbaglio. Sono un maschio etero, ho 34 anni. Ho una rara disabilità progressiva. Sono cieco, ho l’udito gravemente compromesso (non riesco a seguire i discorsi se c’è del rumore di sottofondo), sono su una sedia a rotelle e non ho quasi controllo motorio. Necessito di cure a tempo pieno, perciò c’è sempre un assistente con me. Ho la voce debole e gli estranei fanno fatica a capirmi. Sostanzialmente, frequentare persone nel mondo reale per me non esiste.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un drink con la dog sitter A Former Officer Happily Takes Care of His Teammate’s Dog Notizie correlate In 14 anni formati oltre 300 studenti: torna il corso per educatore cinofilo e dog sitterNon solo un corso, ma un’esperienza che cambia il modo di guardare e vivere il rapporto con il cane. Leggi anche: Colf, badanti e baby sitter: stop pagamenti contributi con i bollettini. Versamenti con PagoPa , come fare Altri aggiornamenti Un drink con… Davide Locatelli: La mia musica, gli Stati Uniti e le mie imprese in posti impossibiliIl giovane pianista partito da Bergamo racconta il suo percorso: Ho suonato un pianoforte in fiamme in mezzo al deserto, a 5mila metri entrando nel Guinness. Con le idee puoi fare tutto Bergamo. Da ... bergamonews.it I nostri cocktail: il 2023 di Un drink con…Campione olimpico nell’inseguimento a squadre a Tokyo 2020, campione del mondo nel 2021 a Roubaix ed europeo a Grenchen nel 2023 nella stessa specialità, che ai recenti mondiali di Glasgow gli ha ... bergamonews.it