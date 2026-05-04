Un centinaio di motociclisti in raduno per Alan | a vent' anni dalla scomparsa si ritrovano per onorare la memoria del caro amico

A vent’anni dalla morte di Alan Monti, circa cento motociclisti si sono riuniti domenica in via Galassa a San Michele per ricordarlo. Il raduno è stato organizzato da un gruppo di amici appassionati di moto, che hanno deciso di ritrovarsi per onorare la memoria del loro caro compagno. La manifestazione ha visto la partecipazione di tanti motociclisti provenienti da diverse zone.

A venti anni dalla tragica scomparsa di Alan Monti, il gruppo di amici, appassionati di moto, ha voluto ricordarlo la scorsa domenica con un raduno in via Galassa a San Michele. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al canale All'amico, scomparso all'età di 24 anni, è stato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate L'auto sui fondali del fiume recuperata dopo oltre vent'anni dalla scomparsaSi tratta di una Y10 che appartiene a un proprietario della provincia di Treviso ed era stata rubata nel 2004. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Un centinaio di motociclisti in raduno per Alan: a vent'anni dalla scomparsa si ritrovano per onorare la memoria del caro amico; A San Michele raduno per ricordare Alan Monti a vent’anni dalla scomparsa.