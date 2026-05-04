Umbertide | centrato un 5 da 23.184 euro al Superenalotto
In Umbria sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 30 aprile 2026 a Umbertide, in provincia di Perugia - presso la “Tabaccheria Pitocchi”, situata in via Martin Luther King, 2 A - è stato realizzato un “5” da 23.184,16 euro.L’ultimo “6” da 35,4 milioni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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