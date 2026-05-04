Tutti i rischi della dieta fai da te in vista dell' estate | effetto yo-yo e problemi di scompenso

Con l'arrivo della primavera cresce la voglia di mettersi in forma per l'estate, spingendo molte persone a seguire diete fai da te. Tuttavia, questa scelta può comportare rischi come l'effetto yo-yo e problemi di scompenso alimentare. Senza un controllo medico, le diete improvvisate spesso non forniscono i nutrienti necessari e possono portare a squilibri nel corpo. È importante essere consapevoli di questi pericoli prima di intraprendere un percorso alimentare autogestito.

"Con la primavera aumenta il desiderio di tornare in forma ma non tutte le strade sono sicure per la salute. Le diete fai da te, ad esempio, specie se restrittive dal punto di vista calorico, possono determinare veri quadri di scompenso. Possiamo perdere massa muscolare, massa magra, creando.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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