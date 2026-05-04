Due attivisti coinvolti nella Flotilla sono stati presentati in tribunale in Israele, ancora con le manette ai polsi e alle caviglie. Entrambi si trovano in stato di detenzione e sono comparsi davanti alla corte. La loro permanenza in carcere si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali.

I due attivisti della Flotilla ancora detenuti in Israele sono comparsi in tribunale con catene alle mani e ai piedi. La sinistra italiana, dal Pd ad Avs, ha subito gridato allo scandalo, con richieste di affrontare il caso in parlamento e inviti al governo affinché intervenga. I due, però, a differenza di quanto si potrebbe ipotizzare di fronte a tanto clamore, non sono italiani. Si tratta dello spagnolo Saif Abu Keshek e del brasiliano Thiago Avila. Le immagini riprese dall'Afp hanno mostrato i due mentre venivano portati nell'aula del tribunale di Ashkelon. Avila aveva le mani ammanettate dietro la schiena, Abu Keshek i piedi incatenati. I servizi israeliani ritengono che possano avere legami con Hamas.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tutte le ombre su Avila In manette in Israele il leader di Flotilla al centro di un sexgate

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