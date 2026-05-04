Tumore ovarico | scienza e benessere a Santo Stefano Magra

A Santo Stefano Magra si terrà un evento dedicato al tumore ovarico, con focus su come la danza possa affiancare le pratiche di prevenzione oncologica. Durante l'incontro, esperti provenienti da strutture specializzate saranno presenti per condividere le ultime scoperte e approfondimenti sul tema. La giornata si rivolge a chi desidera conoscere metodi innovativi per il benessere e la prevenzione legati alla salute femminile.

? Cosa scoprirai Come può la danza integrare la prevenzione oncologica specialistica?. Chi sono le esperte di Careggi e LILT presenti all'incontro?. Perché il Comune ha scelto di unire medicina e moda?. Cosa comporta questo nuovo modello di salute per i piccoli comuni?.? In Breve Incontro giovedì 8 maggio ore 17 presso la Sala Consiliare di Santo Stefano Magra. Partecipano la dottoressa Laura Lombardi e la dottoressa Maria Cristina Petrella. La sindaca Paola Sisti presiede l'evento insieme alla fashion designer Antonietta Tuccillo. Annalisa Ciuti guida momento coreografico Sensual Dance Fit per il benessere fisico. Giovedì 8 maggio alle ore 17, la Sala Consiliare di Santo Stefano Magra ospiterà un incontro cruciale sulla prevenzione del tumore ovarico per sensibilizzare la cittadinanza su questa patologia insidiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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