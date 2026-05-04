Tumore al pancreas identificato il fattore di resistenza alle nuove terapie molecolari

Una recente scoperta ha individuato che la mutazione del gene Kras è una caratteristica distintiva dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, il tipo più diffuso e aggressivo di tumore pancreatico. Questa mutazione sembra essere un fattore che contribuisce alla resistenza alle nuove terapie molecolari, rendendo più difficile il trattamento di questa forma di tumore. La ricerca si concentra sull’identificazione di elementi che influenzano la risposta alle terapie innovative.

(Adnkronos) – La mutazione del gene Kras rappresenta una caratteristica distintiva dell’adenocarcinoma duttale del pancreas, la forma più comune e aggressiva di tumore pancreatico, e ne guida l’insorgenza e la progressione. Negli ultimi anni lo sviluppo di farmaci mirati contro la proteina Kras alterata ha aperto nuove prospettive terapeutiche. Tuttavia la loro efficacia nella pratica clinica resta limitata poiché le cellule tumorali pancreatiche sviluppano rapidamente meccanismi di resistenza a questi inibitori. Un gruppo di ricercatori della Sapienza Università di Roma, coordinato da Gian Luca Rampioni Vinciguerra del Dipartimento di Medicina clinica e molecolare, e della The Ohio State University (Usa) ha identificato nella proteina Fra-2 "un fattore chiave che regola questa resistenza all’inibizione farmacologica di Kras".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il tumore al pancreas e la storia di Monica

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