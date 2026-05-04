Negli ultimi tempi si registra un incremento di casi di truffe che invitano a pagare multe inesistenti, spesso attraverso messaggi sms o email contenenti link a siti clonati di PagoPA. Le vittime vengono indirizzate a pagare somme che in realtà non sono dovute, e questa pratica si diffonde rapidamente. Le autorità e le associazioni di consumatori consigliano di prestare attenzione e di verificare sempre la provenienza delle comunicazioni prima di procedere a qualsiasi pagamento.

L’APPELLO. Aumentano le truffe delle finte multe, soprattutto online tramite sms ed email con link a siti clone di PagoPA. Adoc lancia l’allarme e invita a prestare attenzione ai segnali sospetti, ricordando di effettuare pagamenti solo tramite canali ufficiali e verificati. Sms, email o addirittura falsi verbali lasciati sul parabrezza: la truffa delle «finte multe» è in forte crescita e sempre più sofisticata. A lanciare l’allarme è Adoc, associazione nazionale dei consumatori vicina alla Uil, che segnala un aumento preoccupante del fenomeno negli ultimi anni. Le modalità principali sono due e la più diffusa è quella digitale: la vittima riceve un messaggio che segnala una presunta multa non pagata e invita a saldare subito per evitare conseguenze come sanzioni aggiuntive o il fermo amministrativo del veicolo.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Truffa delle finte multe: boom di casi, i consigli di Adoc per non cadere nella rete

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